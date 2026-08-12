Un civil y dos militares heridos tras ataque con drones y explosivos en Cajibío, Cauca

El civil lesionado recibió los primeros auxilios de los enfermeros de combate. Crédito: Ejército Nacional.

Cajibío - Cauca

Un civil y dos militares resultaron heridos tras un ataque con explosivos lanzados desde drones por parte de las disidencias de las Farc en el corregimiento de Ortega jurisdicción de Cajibío, Cauca.

Los hechos se registraron cuando las tropas de la Brigada 29 realizaban operaciones en esta área rural del centro de la región caucana y fueron atacadas con dispositivos no tripulados y explosivos.

Los militares que presentaron lesiones leves por esquirlas fueron atendidos y estabilizados por enfermeros de combate. No revisten gravedad.

Sin embargo, el civil que presentó heridas de complejidad tuvo que ser, evacuado vía helicoportada por el Ejército hasta un hospital de Popayán, luego de prestarle los primeros auxilios.

La Fuerzas Militares afirmaron que este tipo de ataques indiscriminados, por parte de los grupos armados al margen de la ley, “ponen en riesgo la vida, la integridad y tranquilidad de las comunidades”.

Además, denunciaron que el uso de drones para lanzar explosivos en zondas con población civil, “constituye una clara violación a los Derechos Humanos y una infracción directa al Derecho Internacional Humanitario”.

La Tercera División del Ejército rechazó esta acción, atribuida a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, porque atenta contra quienes no participan en las hostilidades y generan temor y zozobra en la población.