Así puede ayudar desde el Tolima a los damnificados por el terremoto

Ibagué

Las parroquias de la iglesia Católica en Ibagué se convertirán en puntos para recibir las donaciones en especie, pero el punto central será en la sede central del Banco Arquidiocesano de Alimentos ubicado en la Carrera cuarta estadio con calle 23 lo confirmó el padre Alberto Arciniegas, director de la Pastoral Social de la ciudad.

“Donaciones en especie, donaciones en alimentos, implementos que son necesarios, demos lo mejor, no demos lo que sobra lo que está dañado, demos lo de mejor calidad”, dijo el padre Alberto Arciniegas, director de la Pastoral Social de la ciudad.

Por otra parte, aseguró que se recaudarán también donaciones en dinero con el que se comprarán cosas que se requieran, “ahora estos procesos son muy fáciles por medios digitales”.

El Banco Arquidiocesano de Alimentos de Ibagué tiene como meta recolectar 50 toneladas de ayudas humanitarias para los afectados por el terremoto “Si para Venezuela desde Ibagué enviamos 20 toneladas, tenemos que superar esa meta de 50 toneladas”.

Colchonetas, frazadas, artículos de aseo y alimentos no precederos es lo que más se requiere, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía a que se pongan la mano en el corazón y apoyen a las personas que más lo necesitan en las regiones golpeadas por el terremoto.

En Ibagué también en la actualidad existen puntos de recolección de ayudas humanitarias en el Centro Comercial La Estación, Centro Comercial Multicentro, Centro Comercial Acqua, Castiagro, Mercacentro y la Alcaldía de Ibagué.

Dato: a causa del terremoto en el Tolima resultaron afectadas 254 casas y 21 colegios.