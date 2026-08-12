“Es la mayor tragedia ambiental en la historia de San Luis”: alcalde sobre incendios forestales

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de San Luis, Ricardo Acosta, reveló que los incendios forestales han devastado más de 600 hectáreas de cobertura vegetal y cultivos en las últimas 48 horas.

De acuerdo con el mandatario, el incendio permanece activo en múltiples sectores del municipio, donde también ha afectado viviendas y hasta el cementerio del corregimiento de Payandé.

“Es la mayor tragedia ambiental en la historia de San Luis, y este tipo de incendios, según los técnicos que nos acompañan, nunca antes se había presentado en el país, por la manera en que se propagan y por la fuerza que han tomado. Los comparan ya con incendios registrados en otras partes del mundo”, manifestó el alcalde Ricardo Acosta.

El mandatario detalló que son múltiples los focos activos del incendio, principalmente en las veredas Tomogó, Meseta, Cañadas, San Cayetano, Ciruelos, Guayabito, La Flor y el turístico corregimiento de Payandé.

“Expertos en la materia nos hablan de que las altas temperaturas por el fenómeno de El Niño hacen que en la tierra queden temperaturas superiores a los 200 grados centígrados, y con el viento esto hace que se inicien nuevos incendios, o que donde se piensa que están apagados vuelvan a reactivarse por vientos de 30 kilómetros por hora. Tampoco estamos exentos de los pirómanos y de supuestas quemas controladas”, explicó.

Los organismos de socorro y las autoridades por ahora concentran sus esfuerzos en contener las llamas, que se extienden rápidamente debido a los intensos vientos. Luego esperan concentrarse en la atención y el censo de las familias damnificadas, que cada día aumentan exponencialmente.

“Hasta que no contengamos el incendio no dejarán de crecer estas cifras y no podemos ocuparnos de los damnificados porque lo primero es proteger la vida de la comunidad sanluiseña”, acotó.

En las últimas semanas los incendios forestales han consumido más de 2.000 hectáreas, y actualmente 36 conflagraciones se encuentran activas en el departamento.