Gobernación del Tolima implementa teletrabajo tras identificar fisuras y grietas en su edificio

Tolima

La Secretaría Administrativa de la Gobernación del Tolima decidió implementar trabajo remoto luego de identificar daños en áreas de su edificio ubicado en el centro de Ibagué, a causa del terremoto del pasado 10 de agosto.

Después de una jornada de inspección técnica realizada tras las réplicas registradas a lo largo del martes 11 de agosto, la Gobernación aseguró que no se evidenciaron daños estructurales que comprometan la estabilidad del edificio ni riesgo inminente de colapso parcial o total.

“Los elementos estructurales, como columnas y algunas vigas que pudimos observar, no evidenciaron daños graves que generen riesgo de colapso parcial o total”, indicó el ingeniero Neil Harold Leal, integrante del equipo técnico.

Sin embargo, durante el recorrido también se identificaron fisuras y grietas en elementos no estructurales, principalmente en mampostería. De acuerdo con los especialistas, estos componentes no hacen parte del sistema de resistencia sísmica de la edificación, por lo que las afectaciones observadas no representan un riesgo inminente para la estabilidad de la estructura, según la Gobernación.

La ingeniera Karen Oliveros, quien participó en la evaluación, indicó que la inspección se realizó desde los sótanos hasta el último piso.

“El equipo técnico estuvo integrado por más de 15 profesionales de la ingeniería, quienes recorrieron la totalidad del edificio, incluyendo los espacios de la Asamblea Departamental, las áreas inferiores, los diferentes pisos y la terraza. La Secretaría de Infraestructura elaborará un informe con las conclusiones de la inspección y las recomendaciones correspondientes, que serán entregadas a la Secretaría Administrativa para definir las acciones de mantenimiento y mejoramiento que sean necesarias”, expresó Sandra García, secretaria de Infraestructura del Tolima.

Ante la posibilidad de que durante los próximos días continúen presentándose movimientos sísmicos en forma de réplicas, la Gobernación tomó la decisión preventiva de implementar trabajo virtual y trabajo en casa durante lo que resta de la presente semana.