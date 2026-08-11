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11 ago 2026 Actualizado 17:13

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“La profundidad del terremoto de 7.4 evitó una catástrofe mayor en Colombia”: sismólogo explica

Rodrigo Alejandro León, profesor del departamento de Geociencias de la Universidad de Los Andes, habla sobre el terremoto de 7,4 en Colombia.

“La profundidad del terremoto de 7.4 evitó una catástrofe mayor en Colombia”: sismólogo explica

“La profundidad del terremoto de 7.4 evitó una catástrofe mayor en Colombia”: sismólogo explica

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En entrevista con 6AM W, Rodrigo Alejandro León, sismólogo y profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, ofreció un análisis detallado sobre las causas del terremoto de 7,4 y por qué la profundidad del evento evitó una tragedia peor.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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