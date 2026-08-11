“La profundidad del terremoto de 7.4 evitó una catástrofe mayor en Colombia”: sismólogo explica

En entrevista con 6AM W, Rodrigo Alejandro León, sismólogo y profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, ofreció un análisis detallado sobre las causas del terremoto de 7,4 y por qué la profundidad del evento evitó una tragedia peor.

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