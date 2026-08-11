“La profundidad del terremoto de 7.4 evitó una catástrofe mayor en Colombia”: sismólogo explica
Rodrigo Alejandro León, profesor del departamento de Geociencias de la Universidad de Los Andes, habla sobre el terremoto de 7,4 en Colombia.
“La profundidad del terremoto de 7.4 evitó una catástrofe mayor en Colombia”: sismólogo explica
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En entrevista con 6AM W, Rodrigo Alejandro León, sismólogo y profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, ofreció un análisis detallado sobre las causas del terremoto de 7,4 y por qué la profundidad del evento evitó una tragedia peor.
Noticia en desarrollo
Vea la transmisión de #6AMW EN VIVO EN VIDEO aquí
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...