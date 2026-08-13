En medio de la emergencia Indra Group habilitará 70 puntos de conectividad

Colombia

La iniciativa implementada por Indra Group a través de su empresa HispaSat, permitirá la instalación de zonas Wi-Fi para los ciudadanos de sectores priorizados por la emergencia, retomen comunicaciones con sus familiares.

Además la propuesta busca facilitar el trabajo de autoridades y organismos encargados de atender la emergencia, para poder instalar los puntos de conectividad de acuerdo con las necesidades de los territorios y las dificultades de conectividad registradas después del sismo.

Para esta operación también se movilizarán pilotos certificados y los equipos tecnológicos necesarios.

Drones apoyarán la evaluación de daños

La entidad ha estado en contacto con el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las autoridades de los departamentos afectados para identificar necesidades en las que la tecnología pueda contribuir a la respuesta.

En el departamento del Valle del Cauca, la atención tendrá apoyo tecnológico para identificar la magnitud de los daños, mediante drones con cámaras de alta resolución se podrán evaluar las zonas afectadas, identificar posibles áreas críticas y apoyar la toma de decisiones para los equipos de conectividad.

La apertura de los puntos de conectividad y el uso de drones hacen parte de la ayuda que Indra Group puso a disposición de las autoridades nacionales, y así seguir adelantando labores para recuperar las comunicaciones y contar con información precisa de las zonas afectadas.