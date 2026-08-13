Personería Distrital rechaza presuntos mecanismos de presión de Afinia

En el cumplimiento de sus competencias como garante de los derechos humanos, defensora del interés público y organismo de vigilancia y control, la Personería Distrital de Cartagena señaló enfáticamente que la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica Afinia, no puede trasladar las consecuencias de la mora o del fraude de algunos usuarios a toda una comunidad, incluyendo a quienes pagan oportunamente el servicio.

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Según la Personería, “No puede convertirse una falla en un transformador, una sobrecarga, el recalentamiento de las redes o cualquier otra contingencia técnica en un mecanismo de presión para obtener la firma de acuerdos, imponer cambios generalizados de medidores o condicionar el restablecimiento del servicio a la aceptación de nuevas obligaciones por parte de toda una comunidad”.

Esto se da luego del acompañamiento exhaustivo que se ha realizado en diferentes oportunidades a las comunidades afectadas por interrupciones prolongadas de energía, quienes han realizado bloqueos en diferentes sectores de la ciudad conocidos también a través de diferentes medios de comunicación.

Uno de ellos, ocurrido en el barrio Los Calamares, donde la problemática tardó más de cinco días en solucionarse y requirió la intervención de la entidad. También habitantes de El Socorro denunciaron cortes nocturnos, desde altas horas de la noche hasta la madrugada, durante 47 días.

Ante estos hechos, la Personería Distrital, a través del Delegado Para la Protección de Las Comunidades y Servicios Publicos, Saulo Ospino, convocó a Afinia, la Oficina de Servicios Públicos, la Superintendencia de Servicios Públicos, la comunidad y un veedor ciudadano, para exigir diagnósticos técnicos, soluciones definitivas y compromisos con fechas ciertas.

En esta mesa de trabajo también se escucharon y atendieron las preocupaciones que vienen manifestando distintas comunidades de la ciudad frente a la continuidad, calidad y oportunidad del servicio público domiciliario de energía eléctrica en Cartagena.

“La Personería Distrital actuará dentro de sus competencias como garante de los derechos humanos, defensora del interés público y organismo de vigilancia de la gestión distrital. No sustituimos las competencias técnicas de la empresa ni las funciones de inspección, vigilancia, control y sanción de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; pero tampoco permaneceremos indiferentes frente a actuaciones que puedan comprometer los derechos de los usuarios”, expresó la Personera Eliana Simancas Tinoco.

La entidad reiteró que no dejará solas a las comunidades, vigilará cada compromiso y remitirá a Superservicios las posibles irregularidades que sean documentadas.

“La lucha contra el fraude es legítima, pero debe dirigirse contra quien lo comete. El usuario que paga oportunamente no puede asumir las consecuencias del incumplimiento ajeno”, recalcó Eliana Simancas Tinocó.