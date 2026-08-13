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13 ago 2026 Actualizado 00:56

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Real Cartagena se solidariza con las familias afectadas por el terremoto

Viernes, 14 de agosto | 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

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Viernes, 14 de agosto | 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

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Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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