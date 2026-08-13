Real Cartagena se solidariza con las familias afectadas por el terremoto
Viernes, 14 de agosto | 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
En momentos como este, se unen para ayudar a quienes más lo necesitan.
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Por eso estarán haciendo una recolecta de donativos.
Viernes, 14 de agosto | 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
📍 Estadio Jaime Morón León
Se puede donar:
• Alimentos no perecederos
• Ropa en buen estado
• Elementos de aseo personal
Cada aporte cuenta. Juntos podemos ayudar.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...