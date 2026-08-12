Un oficial muerto y 16 heridos, deja ataque a militares de la Novena Brigada en el Huila

Neiva

Un ataque con explosivos contra tropas de la Novena Brigada dejó como saldo un suboficial muerto y varios soldados heridos, en zona rural de Algeciras, Huila. El hecho ocurrió cuando los uniformados se desplazaban hacia la vereda El Quebrandon para verificar la presencia de un cilindro que había sido reportado en la vía hacia El Paraíso.

Durante el desplazamiento, los militares fueron sorprendidos por la acción violenta, que provocó afectaciones entre los integrantes de la unidad. La situación generó una inmediata reacción de las autoridades y el despliegue de apoyo para atender a los uniformados. Ante la emergencia, un helicóptero UH-60 de la Aviación del Ejército llegó hasta Algeciras para respaldar las labores de evacuación de los heridos.

El General Cesar Augusto Suarez, comento que “Los militares recibieron atención inicial en el municipio y posteriormente se coordinó su traslado hacia Neiva, con el propósito de garantizar asistencia médica especializada. Las autoridades priorizaron la atención de los soldados afectados y activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Mientras tanto, se mantiene vigilancia en el sector para evitar nuevos hechos que puedan poner en riesgo a la población”.

El Ejército Nacional expresó su rechazo frente al ataque perpetrado contra los uniformados que adelantaban una misión de seguridad en esta zona del departamento. Los militares cumplían labores orientadas a proteger a las comunidades y mantener condiciones de tranquilidad en el territorio.