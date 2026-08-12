Recompensa de $25 millones por responsables de las amenazas a funcionarios del INPEC en Ibagué

Ibagué

Tras conocerse un panfleto de un grupo autodenominado ´Mago´ en el que se amenaza a personal de Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC y luego del ataque armado del que fue víctima el funcionario Hedilbey Durán Serrano, las autoridades lideraron un consejo de seguridad en el que se tomaron varias decisiones.

Precisamente, tras el consejo de seguridad se determinó ofrecer una recompensa de hasta $25 millones por información que permita identificar y ubicar a las personas que estén amenazando o atentando contra la vida de integrantes de la fuerza pública.

“En Ibagué respaldamos a nuestros policías, militares, integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y funcionarios del INPEC. No vamos a permitir que quienes amenacen o atenten contra nuestros servidores públicos actúen con impunidad. Por eso, hemos dispuesto una recompensa de hasta $25 millones para quienes nos entreguen información que permita identificar y ubicar a los responsables”, aseguró el secretario de Gobierno, Jhon Jairo Rojas.

Por otra parte, se conoció que se implementaron medidas de seguridad en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, COIBA, por parte de la Policía Metropolitana, con el propósito de proteger al personal que cumple sus funciones al interior del establecimiento.

También se elevó una petición a la Unidad Nacional de Protección para que se haga el estudio de seguridad a los funcionarios del INPEC que puedan encontrarse en situación de riesgo.

Las autoridades de Ibagué pidieron a la ciudadanía para que cualquier información relacionada con amenazas o posibles atentados sea reportada a través de la línea 123.