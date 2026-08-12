Xavi Hernández protagoniza el bombazo del año: ¡Nuevo entrenador de los Países Bajos!

¡Sorpresa total en el fútbol internacional! Este miércoles 12 de agosto fue anunciado Xavi Hernández como nuevo seleccionador de los Países Bajos, tras confirmarse la destitución hace unas semanas de Ronald Koeman.

“Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030”, escribió la Federación neerlandesa en un comunicado.

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Koeman había abandonado el cargo de seleccionador nacional tras caer en dieciseisavos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá frente a Marruecos en la tanda de penaltis. Llevaba al frente del combinado neerlandés desde abril de 2022.

“Estamos orgullosos de presentar a nuestro nuevo entrenador. ¡Bienvenido, Xavi Hernández!“, publicó además el organismo en redes sociales para hacer oficial la contratación. El estreno del español en partido oficial sería el próximo 24 de septiembre frente a Alemania en la Liga de Naciones.

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Hernández no se ponía al frente de un equipo desde mayo de 2024, cuando fue destituido en el Barcelona después de perder la Liga 2023-2024 frente al Real Madrid y ser eliminado en cuartos de final tanto en la Copa del Rey como en la Liga de Campeones.

El catalán había anunciado, en una entrevista con RNE antes de la final del Mundial, que tenía interés en probar suerte como seleccionador.

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“Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente, que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia...“, desveló entonces.

Coincide que Xavi ya sustituyó a Koeman cuando se puso al frente del banquillo del Barcelona, en octubre de 2021. Ahora, se repite la misma situación, esa vez a nivel selecciones, siendo además la primera experiencia del español en este ámbito.