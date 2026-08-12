Tres hombres fueron enviados a la cárcel en Bolívar acusados de violencia intrafamiliar

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centros carcelarios a tres hombres que, al parecer, agredieron a sus parejas sentimentales en El Carmen de Bolívar, María La Baja y Cartagena (Bolívar).

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El primer caso se registró el pasado 28 de julio en el barrio La María de la capital bolivarense. Allí, un hombre de 32 años, al parecer, hirió con un objeto contundente a su esposa.

La mujer de 29 años fue auxiliada por uniformados de la Policía Nacional, quienes además capturaron al ahora procesado en flagrancia. Por otros hechos un hombre de 51 años habría herido con un arma blanca el rostro de su excompañera.

La víctima, de 49 años, se encontraba el 21 de septiembre de 2025 departiendo en un establecimiento público de María La Baja cuando ocurrió la agresión. La mujer fue trasladada a un centro médico de mayor complejidad en Cartagena por la gravedad de la herida.

Entre tanto, el procesado fue capturado el pasado 10 de agosto en la referida población en cumplimiento de una orden judicial.

Finalmente, por hechos ocurridos este 7 de agosto en El Carmen de Bolívar, fue asegurado un hombre de 29 años. Policías que realizaban patrullajes rutinarios en el sector El Tendal encontraron en vía pública a una mujer, de 33 años, con señales de maltrato y quien pedía auxilio. La víctima huía de su compañero señalado de haberla golpeado, por lo que fue capturado.

Fiscales de la Seccional Bolívar corrieron traslados de escritos de acusación contra los tres investigados como posibles responsables del delito de violencia intrafamiliar agravada, cargo que no aceptaron.