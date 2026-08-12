180 Motos inmovilizadas en Cartagena por transitar en carril de TransCaribe

Con el propósito de salvaguardar la vida y la integridad de todos los actores viales, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), a través de su Grupo Operativo, con el acompañamiento de la Secretaría del Interior y Policía Metropolitana de Cartagena, intensificaron los operativos de control en el carril exclusivo de Transcaribe, en la avenida Pedro de Heredia.

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Estas acciones buscan prevenir siniestros viales y reducir las conductas contrarias a las normas de tránsito que ponen en riesgo a quienes se movilizan por este importante corredor vial de la ciudad.

“El ingreso indebido al carril de solo bus representa un riesgo no solo para quienes cometen la infracción, sino también para conductores, motociclistas, peatones, usuarios de Transcaribe y demás actores que confluyen diariamente en esta vía”, explicó José Ricaurte, director del DATT.

Como resultado de los controles realizados, fueron inmovilizadas más de 180 motocicletas y se impusieron más de 220 comparendos por comportamientos contrarios a las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito.

El DATT hace un llamado especial a los motociclistas, quienes durante estos operativos han sido los principales infractores, para que comprendan que el respeto por las normas de tránsito es, ante todo, una decisión por la vida.

El carril exclusivo de Transcaribe no es una vía para el tránsito de vehículos particulares o motocicletas. Su uso indebido puede generar situaciones de riesgo, accidentes y siniestros que comprometen la vida de todos quienes utilizan este corredor.

Desde el DATT reiteramos que la movilidad es un asunto de todos. Cada decisión que tomamos en las vías tiene consecuencias y todos los actores viales tenemos la responsabilidad de aportar a una movilidad más segura, ordenada y respetuosa.

La invitación es a respetar la vida, respetar las normas y respetar el carril exclusivo de Transcaribe. Cartagena necesita que cada ciudadano ponga de su parte para construir una movilidad en la que podamos desplazarnos de manera segura y convivir responsablemente en las vías.