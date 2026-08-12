Alias ‘Alberto’, capturado como presunto responsable de feminicidio en Bayunca

Las acciones operativas e investigativas desplegadas por la Policía Nacional permitieron capturar en Cartagena a Jesús Alberto Guzmán Peñaloza, alias ‘Alberto’, de 30 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de su compañera sentimental, ocurrido el pasado 9 de junio en el corregimiento de Bayunca.

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El procedimiento se desarrolló en el marco del ‘Plan Bastión’, estrategia mediante la cual se adelantan intervenciones focalizadas, registros a personas y verificación de antecedentes en diferentes sectores de la ciudad.

Durante estas actividades fue ubicado el sujeto en el barrio El Pozón, quien fue capturado y posteriormente dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de feminicidio agravado.

La víctima, Yoxana Nayarit Macuare Conde, de nacionalidad venezolana, habría sido atacada con un arma cortopunzante durante la madrugada del 9 de junio de 2026. Según la información recopilada por los investigadores, al parecer, una discusión entre la pareja habría desencadenado la agresión.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la información obtenida durante el proceso investigativo, alias ‘Bob Patiño’ sería quien presuntamente habría utilizado un arma cortopunzante para agredir a la mujer en diferentes partes del cuerpo, causándole heridas que le produjeron la muerte.

La captura representa un avance en el esclarecimiento de este hecho y reafirma el compromiso institucional de fortalecer las acciones contra la violencia de género y cualquier manifestación que atente contra la vida y la integridad de las mujeres.

“Las acciones para la contención del homicidio y la disrupción del delito han permitido la incautación de 6.175 armas blancas, lo cual representa un importante avance para prevenir hechos de violencia, riñas y situaciones de intolerancia que puedan terminar en la pérdida de vidas”, señaló el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.

De manera complementaria, la Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones preventivas a través de la Patrulla Púrpura, con campañas, jornadas de sensibilización y actividades de prevención de la violencia de género en diferentes sectores de Cartagena y su área metropolitana. Durante 2026 se han desarrollado más de 300 actividades con este propósito.