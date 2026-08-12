¿Qué tan preparadas están las edificaciones de Cartagena ante un terremoto? Esto dice experto

En medio de la zozobra nacional causada por el reciente terremoto que afectó a diversas regiones del país, han surgido interrogantes sobre la capacidad de respuesta de la infraestructura en Cartagena en caso de registrarse un evento sísmico de gran magnitud. Para evaluar esta situación, Sergio Villar, docente de la Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y experto en ingeniería sísmica, explicó las condiciones técnicas de la ciudad y el comportamiento de sus construcciones.

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El especialista indicó que la seguridad de las edificaciones depende directamente del cumplimiento de las normativas de diseño y construcción sismo resistente, vigentes en Colombia desde la década de los 80 y actualizadas bajo el reglamento NSR-10. Las estructuras diseñadas y supervisadas bajo este marco legal, principalmente los edificios de mediana y gran altura construidos en las últimas décadas, ofrecen un comportamiento seguro diseñado para salvaguardar la vida de sus ocupantes.

Frente al temor de los ciudadanos sobre la aparición de fisuras en viviendas o edificios tras un temblor, el docente envió un mensaje de calma y recomendó actuar con prudencia.

“No todas las grietas o fisuras implican un riesgo inminente de colapso. Lo que uno espera de una edificación bien diseñada es que se deforme de manera controlada y segura para disipar la liberación de energía del movimiento telúrico”, precisó.

En cuanto a las condiciones del territorio, Villar recordó que la capital de Bolívar se encuentra catalogada dentro de una zona de amenaza sísmica baja. Esto se debe a la distancia geográfica que separa a la ciudad de las principales fallas geológicas del país, lo cual reduce la intensidad de la propagación de las ondas sísmicas en comparación con regiones del interior o el Eje Cafetero, clasificadas en amenaza alta.

El docente enfatizó que el mayor nivel de vulnerabilidad recae en las construcciones antiguas que no han sido adecuadas a las normas actuales o en aquellas edificaciones informales ejecutadas por fuera de los controles técnicos exigidos por las curadurías y oficinas de control urbano. Finalmente, el ingeniero confirmó que evalúa su traslado hacia las zonas más golpeadas por la emergencia nacional para colaborar con las autoridades en la realización de peritajes técnicos e inspección de las estructuras afectadas.