Agencia estadounidense TSA realizó inspección técnica a seguridad en aeropuerto de Cartagena

Como un hito estratégico para la conectividad del caribe colombiano y el fortalecimiento de la seguridad de la aviación civil (AVSEC), el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena finalizó exitosamente la auditoría técnica realizada por la Administración de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés). Esta visita de inspección ratificó la rigurosidad y efectividad de los protocolos operacionales aplicados en la terminal aérea.

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La evaluación de la TSA, el organismo de Gobierno de Estados Unidos encargado de auditar las terminales aéreas internacionales con vuelos directos hacia su territorio, ratificó que el Aeropuerto Rafael Núñez cumple a cabalidad con las exigencias globales en temas de control, infraestructura operacional y gestión del riesgo.

Este ejercicio se da gracias a la articulación entre la concesión, la Aeronáutica Civil, autoridades, aerolíneas, empresas de seguridad y demás actores estratégicos.

“La ratificación de nuestros estándares por parte de una entidad internacional demuestra que nuestras operaciones se desarrollan bajo niveles de excelencia comparables con los aeropuertos más importantes de la región. Una operación segura protege a los pasajeros y genera plena confianza en el mercado internacional. Esto nos permite abrir la puerta a nuevas rutas y frecuencias, consolidando a Cartagena como líder del turismo regional”, comentó Patricia Mejía, gerente de concesión del aeropuerto.

Claves de este reconocimiento y proyección internacional

El balance positivo de la auditoría de la TSA representa ventajas competitivas clave para el desarrollo aeroportuario de Cartagena:

Respaldo a la operación internacional: confirma que los procesos de inspección de pasajeros, equipajes y zonas restringidas cumplen con los lineamientos exigidos para conectar directamente con territorio estadounidense.

Potencial de crecimiento comercial: esta certificación actúa como facilitador clave para que las aerolíneas norteamericanas aumenten las frecuencias existentes o las aperturas de nuevos trayectos hacia Cartagena y el caribe colombiano.

Confianza para el viajero: garantiza un entorno tranquilo y seguro para los cerca de 600 mil viajeros que se movilizan anualmente en la ruta entre Cartagena y Estados Unidos.

Con esta distinción, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena demuestra que la seguridad AVSEC es el pilar sobre el cual se construye la competitividad del territorio. La terminal aérea reafirma su compromiso de mantener la excelencia en cada uno de sus procesos, asegurando un entorno confiable que promueva el desarrollo económico, la inversión y el crecimiento de la región.