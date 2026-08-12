Gobernador de Bolívar invita a seguir donando por damnificados del terremoto

La Gobernación de Bolívar hace un llamado a la solidaridad de todos los bolivarenses para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto que afectó a Colombia. A través de los puntos de acopio designados por la Administración Departamental se recibirán donaciones que serán destinadas a quienes hoy necesitan alimentos, agua, elementos de primera necesidad y apoyo para superar esta emergencia.

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Los ciudadanos pueden aportar alimentos no perecederos, agua potable, ropa nueva, sábanas y toallas, elementos de aseo, alimento para mascotas e insumos para bebé. También está habilitada la posibilidad de realizar aportes económicos a través de TRASO – Colectivo de Transformación Social, en la cuenta corriente No. 08522852155.

“Hoy más que nunca, nuestra solidaridad tiene que convertirse en ayuda. Hay familias que están pasando momentos muy difíciles y desde Bolívar queremos estar a su lado. Cada alimento, cada botella de agua, cada elemento que podamos entregar puede representar alivio y esperanza para una familia que lo necesita. Invito a todos los bolivarenses a que nos unamos y demostremos, una vez más, que cuando Colombia nos necesita, Bolívar responde”, afirmó el gobernador Yamil Arana.

Por su parte, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Bolívar, Daniel Franco, destacó que la solidaridad debe canalizarse de manera organizada para garantizar que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan. “Estamos articulando esta iniciativa para que la generosidad de los bolivarenses se transforme en ayuda efectiva. Invitamos a la ciudadanía a llevar sus donaciones a los puntos de acopio establecidos por la Gobernación y a aportar, de acuerdo con sus posibilidades, elementos que son fundamentales para las familias afectadas”, señaló.

La Gobernación de Bolívar reitera que hoy podemos hacer algo que realmente importa: convertir nuestra solidaridad en alimento, agua, cuidado y esperanza para quienes más lo necesitan.