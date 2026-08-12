Atacan a directivo de caja de compensación en Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Un ataque sicarial se registró en las últimas horas en Cúcuta contra un directivo de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, Comfanorte.

La víctima fue identificada como Javier Gómez Gutiérrez, subdirector administrativo y financiero de la entidad, quien fue atacado con arma de fuego cuando se movilizaba en su vehículo por un sector ubicado a escasos metros del Comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Durante el ataque, el funcionario recibió tres impactos de bala: dos en el brazo izquierdo y uno en el tórax.

Tras ser atacado, Gómez Gutiérrez logró llegar por sus propios medios hasta la Clínica San José, donde recibió atención médica y está siendo intervenido quirúrgicamente.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar los móviles del hecho.