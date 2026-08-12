Crecen cifras de cucuteños muertos en zona del terremoto

Terremoto en Colombia el 10 de agosto de 2026 / Foto: Getty Images. / Gabriel Aponte

Cúcuta

A cuatro se eleva el número de ciudadanos oriundos de esta región que fallecieron en el terremoto que sacudió al occidente del país.

A medida que pasan las horas, crecen la preocupación y la incertidumbre teniendo en cuenta que hay vida aún dentro de los escombros en ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Chocó.

A la muerte de la pareja conformada por Darwin González de 49 años y Deysi Sanchéz de 39 años en el municipio de Pereira, se sumaron desafortunadamente dos mujeres más que fallecieron en Cali.

Ellas se encontraban en un edificio en la zona residencial de Guadalupe, en el primer piso de una edificación cuando se presentó la emergencia.

En el occidente del país se mantiene la alerta teniendo en cuenta la magnitud de la tragedia, el alto número de muertos, heridos y las pérdidas incalculables que se han registrado en las cinco regiones más afectadas.