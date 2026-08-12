Organizaciones sociales advierten que bombardeos recrudecerán guerra en el Catatumbo

Cúcuta

Las organizaciones sociales del Catatumbo hicieron reparos a la operación militar adelantada entre los municipios de San Calixto y El Tarra.

Junior Maldonado desde la Asociación de Campesinos del Catatumbo Ascamcat dijo a Caracol Radio que “nosotros hemos hecho un llamado para que cualquier tipo de acción militar debe contar con el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.

Y agregó que “esto que esta bien roto en la región del Catatumbo. Nosotros esperamos que la fuerza pública respete estos principios, que son necesarios para que la comunidad no termine más afectada de lo que esta hoy”.

La población civil ha llamado la atención por los procedimientos de las fuerzas militares en la zona donde se mantiene una guerra entre el ELN y las disidencias armadas del frente 33.

Trascendió que los resultados operacionales dejaron dos guerrilleros muertos y una tonelada de explosivos incautados en la vereda Sinaí , en el municipio de San Calixto.