Investigan presunto feminicidio en asentamiento humano de Cúcuta

Cúcuta.

Un nuevo caso de violencia contra una mujer es investigado por las autoridades en Cúcuta. Ana Yamile Villamizar Téllez, de 45 años, fue asesinada en una vivienda del asentamiento humano Brisas del Sol, en circunstancias que son materia de investigación y que apuntan a un posible feminicidio.

La víctima, quien se desempeñaba como peluquera, habría acudido hasta el lugar donde se encontraba su expareja para entregarle documentación relacionada con una denuncia que había presentado recientemente ante la Fiscalía.

De acuerdo con sus familiares, Ana Yamile había terminado la relación hacía aproximadamente cinco meses y, desde entonces, el hombre presuntamente continuó buscándola y acosándola.

Incluso, según el testimonio de sus allegados, anteriormente habría protagonizado episodios de violencia y amenazas en su contra.

El crimen se habría registrado luego de que la mujer ingresara a la vivienda. Tras el ataque, el señalado agresor habría escapado en la motocicleta de la víctima y actualmente es buscado por las autoridades.

Los investigadores avanzan en la recopilación de elementos que permitan esclarecer lo ocurrido y establecer la responsabilidad del señalado agresor.

Para los familiares, los antecedentes de violencia, las amenazas y el acoso que, según aseguran, sufrió la mujer antes de ser asesinada son elementos que deberán ser tenidos en cuenta dentro de la investigación para determinar si se configura el delito de feminicidio.

Ana Yamile era madre de dos hijos. Su familia pidió a las autoridades avanzar en la búsqueda del presunto responsable y garantizar que el crimen sea esclarecido.