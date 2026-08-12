Alcaldía de Cúcuta rechaza asesinato de dos mujeres

Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta rechazó de manera categórica el asesinato de dos mujeres registrado recientemente en la ciudad y pidió a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer ambos hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Se trata de Joselín Virginia Naín González y Ana Yamile Villamizar Téllez, asesinadas en hechos distintos ocurridos en Cúcuta.

Los dos casos son materia de investigación por parte de las autoridades.

A través de la Secretaría de Equidad de Género y Mujer, la administración municipal expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reiteró su llamado a prevenir y denunciar cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.

“Desde la Secretaría de Equidad, Género y Mujer rechazamos de manera categórica los recientes asesinatos de dos mujeres registrados en Cúcuta y expresamos nuestra solidaridad con sus familias”, señaló Jazlin Reslen, secretaria de Equidad de Género y Mujer.

La funcionaria pidió a las autoridades competentes actuar con rapidez y rigor para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los dos crímenes, identificar a los responsables y garantizar que respondan ante la justicia.

“Solicitamos a las autoridades competentes actuar con celeridad y rigor para esclarecer las circunstancias de ambos hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, manifestó Reslen.

Uno de los casos corresponde a Ana Yamile Villamizar, de 45 años, quien fue asesinada en el asentamiento humano Brisas del Sol.

De acuerdo con sus familiares, la mujer había terminado meses atrás una relación en la que presuntamente sufrió episodios de violencia y había presentado una denuncia ante la Fiscalía.

Su expareja es señalado como principal sospechoso y es buscado por las autoridades.

El otro caso corresponde a Joselín Virginia Naín González, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado lunes en un apartamento de un conjunto residencial del barrio Torcoroma III.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias de su muerte y determinar quién estaría detrás del crimen.

Desde la Alcaldía insistieron en la importancia de que las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia, así como quienes tengan conocimiento de estos casos, soliciten orientación y acompañamiento.

“Cúcuta no puede ser indiferente ante la violencia contra las mujeres. Reiteramos nuestro llamado a prevenir, denunciar y rechazar cualquier forma de violencia de género”, puntualizó la secretaria de Equidad de Género y Mujer.

La administración municipal recordó que la línea 155 está habilitada para brindar orientación y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.

En situaciones de riesgo o emergencia inmediata, está disponible la línea 123.