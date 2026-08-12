Alerta en el Catatumbo por afectaciones a la población civil

Norte de Santander.

La Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo expresó su preocupación por los hechos registrados desde la noche del 10 de agosto y durante la madrugada del 11 de agosto en zona rural de San Calixto, Norte de Santander, donde se desarrollaron operativos militares que incluyeron bombardeos y detonaciones.

Según el reporte de esta organización, tres integrantes de la población civil resultaron heridos, mientras que varias viviendas y bienes civiles habrían sufrido afectaciones.

Además, se informó sobre personas desaparecidas y desplazamientos hacia la cabecera municipal de El Tarra y sectores cercanos.

La Mesa Humanitaria advirtió que estas cifras son preliminares y podrían aumentar a medida que las instituciones y organizaciones humanitarias logren ingresar a las zonas afectadas para verificar directamente lo ocurrido.

La organización también señaló que existen personas de las que, hasta el momento, no se tendría información clara sobre su situación y paradero, por lo que pidió avanzar de manera urgente en las labores de verificación y búsqueda.

Frente a este panorama, la Mesa Humanitaria alertó sobre el riesgo de que continúen los operativos y bombardeos en zonas con presencia de población civil, lo que podría generar nuevas afectaciones.

La organización recordó que las partes involucradas en el conflicto armado están obligadas a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, particularmente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad, y a adoptar todas las medidas necesarias para proteger a la población civil y los bienes de carácter civil.

Por ello, hizo un llamado urgente para garantizar el ingreso seguro de las misiones institucionales y humanitarias a las zonas afectadas, avanzar en la verificación integral de los daños, establecer la situación y ubicación de las personas de quienes aún no se tiene información, y brindar atención a quienes resultaron heridos o desplazados.

La Mesa también solicitó a la Fuerza Pública aplicar estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario y extremar las medidas de precaución y distinción durante la planeación y ejecución de las operaciones militares, teniendo en cuenta la presencia de población civil.

Finalmente, la organización pidió a todos los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y mantener a la población civil al margen de las hostilidades, ante la preocupación por las nuevas afectaciones que se estarían presentando en el Catatumbo.