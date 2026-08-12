FENALPER rechaza señalamientos contra personero de El Tarra, Norte de Santander

Norte de Santander.

La Federación Nacional de Personerías de Colombia, FENALPER, rechazó los señalamientos y actos de estigmatización contra el personero de El Tarra, Norte de Santander, Jerson Figueroa, tras los hechos reportados en la vereda El Sinaí, jurisdicción de San Calixto, donde población civil habría resultado lesionada en circunstancias que aún son materia de investigación.

De acuerdo con la información entregada por la personería de El Tarra, una comisión de verificación se desplazó hasta la zona por solicitud de líderes sociales y comunitarios, con el propósito de conocer la situación y constatar las condiciones de las personas afectadas.

Según el reporte, durante la visita se evidenció la presencia de tres personas lesionadas que requirieron atención médica.

Ante la gravedad de estos hechos, FENALPER hizo un llamado a las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes y establecer con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos.

La organización recordó que, en contextos de conflicto armado, la protección de la población civil constituye una obligación de las autoridades y de todas las partes, conforme a las normas del Derecho Internacional Humanitario y los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.

FENALPER también expresó su respaldo institucional al personero de El Tarra y a las funciones que desarrolla en defensa de los derechos humanos, el interés público y el acompañamiento a las comunidades del municipio.

La preocupación de la federación surgió luego de la difusión de publicaciones en redes sociales en las que se hicieron señalamientos contra el funcionario, atribuyéndole presuntos vínculos, complicidades o afinidades con estructuras armadas ilegales, sin que, según FENALPER, se hayan presentado elementos que permitan sustentar dichas acusaciones.

La entidad advirtió que este tipo de señalamientos puede incrementar los riesgos de seguridad para los personeros, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado, donde estos funcionarios desarrollan labores de defensa de los derechos de las comunidades y acompañamiento a líderes sociales.

FENALPER rechazó cualquier forma de estigmatización, intimidación o señalamiento contra los personeros por el cumplimiento de sus funciones y pidió que las controversias relacionadas con su labor sean abordadas por las vías institucionales y con base en elementos verificables.