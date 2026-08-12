El Tolima tiene 36 incendios forestales en 20 municipios: el más grave se registra en San Luis

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó que en el departamento se registran 36 incendios forestales en 20 de municipios, siendo el que se presenta en el municipio de San Luis el más grave.

Ante la emergencia que vive el departamento, la mandataria de los tolimenses pidió a la UNGRD que se mantenga en la región las aeronaves asignadas para poder liquidar los devastadores incendios que han consumido más de 2 mil hectáreas de vegetación y cultivos.

Caracol Radio conoció que en el municipio de San Luis la Gobernación del Tolima instaló el Puesto de Mando Unificado para liderar la operación que se desarrolla para enfrentar los incendios forestales que se mantienen activos.

“En el departamento del Tolima, tenemos 36 incendios activos en 20 municipios del departamento. Tenemos que reportar que aquí, en el municipio de San Luis, tenemos un tema bastante complejo, una prioridad alta en relación a los incendios que hemos tenido. Tenemos activos aquí, en el corregimiento de Payandé y también en la vereda Tomogó, incendios de gran magnitud que seguimos trabajando de la mano, por supuesto, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de todos los organismos de socorro y de nuestra Fuerza Pública, con un trabajo muy articulado de parte de la alcaldía del municipio de San Luis”, dijo la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

Por su parte, el alcalde del municipio de San Luis, Ricardo Andrés Acosta, resaltó de los organismos de socorro, además del apoyo del gobierno departamental y nacional para enfrentar la crisis que se registra a causa de los incendios forestales de gran magnitud.

“Gratitud con todos los entes departamentales, nacionales, de la Fuerza Pública y organismos de socorro. El llamado, en nombre de la comunidad sanluiseña, es que nos sigan apoyando para poder frenar, contener y erradicar estos incendios en el municipio de San Luis, Tolima. Seguimos trabajando hasta el último minuto. Todo sea por la protección de nuestros ciudadanos”, puntualizó el mandatario.

Las imágenes que se han conocido de los incendios forestales sobre todo en el municipio de San Luis muestran lo devastadores en lo que se han convertido arrasando con cientos de hectáreas de vegetación, cultivos y hasta un cementerio.