Continúa cerrada la vía del Alto de Letras por derrumbe tras el terremoto

Tolima

El terremoto del pasado lunes 10 de agosto también provocó afectaciones en algunos de los principales corredores viales del país, donde se presentaron derrumbes y deslizamientos que han obstaculizado la movilidad.

El corredor más afectado es el que conduce de Fresno hacia Manizales por el Alto de Letras, donde la Gobernación del Tolima y la concesión Alternativas Viales adelantan trabajos de remoción de material rocoso con maquinaria amarilla.

“Esperamos hoy miércoles terminar de retirar el material rocoso que hay sobre la calzada y poder habilitar por lo menos un carril para vehículos livianos. En este momento estamos invitando a utilizar la vía Ibagué - Cajamarca - Armenia, que viene teniendo una movilidad importante sin ninguna alteración”, informó el secretario de Tránsito del Tolima, Tovar Lucuara.

Sin embargo, el funcionario explicó que permanece el pare y siga en el sector de Calle Larga, en Cajamarca, en el paso hacia el Alto de La Línea, donde el pasado 24 de julio se presentó un deslizamiento, lo que ha generado dificultades en la movilidad. En la zona hay paso reducido a un carril.

Tras las gestiones institucionales, Invías inició trabajos a doble turno en la zona afectada de La Línea, lo que permitirá reducir notablemente el tiempo de ejecución de tres meses inicialmente proyectado.fa