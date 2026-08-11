Suspenden clases presenciales en colegios del Tolima por lo que resta de la semana

Tolima

Tras el movimiento sísmico registrado el lunes 10 de agosto, la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Educación, tomó la decisión preventiva de suspender las clases presenciales en las instituciones educativas hasta el martes 11 de agosto. Sin embargo, la entidad consideró necesario extender la medida por lo menos hasta el viernes 14 de agosto.

La decisión busca priorizar la seguridad de estudiantes, docentes, directivos docentes y personal administrativo, mientras continúan las evaluaciones técnicas a las sedes educativas del departamento.

Durante estos tres días, los equipos de las alcaldías y organismos de apoyo continuarán realizando visitas técnicas para conocer el estado de las instituciones y determinar si existen afectaciones estructurales ocasionadas por el sismo.

“Esta medida se toma con el fin de salvaguardar la integridad física de nuestros educandos. Durante estos tres días estaremos verificando las sedes educativas para conocer el estado de la infraestructura y cuidar a nuestra comunidad educativa”, explicó Uriel González González, director Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación del Tolima.

La suspensión de las clases presenciales obligará a implementar actividades virtuales o actividades en casa. Por orientación de la Secretaría, todas las instituciones educativas deberán implementar mecanismos de flexibilidad curricular durante la semana, aunque no tengan afectaciones en sus plantas físicas.

“Cada rector, junto con su equipo directivo y docente, definirá la manera en que se desarrollarán las actividades académicas y las temáticas que serán abordadas durante la suspensión de la presencialidad”, enfatizó el director.

Cada establecimiento definirá cómo dará continuidad a sus procesos pedagógicos mediante estrategias de flexibilidad curricular y mediación por herramientas virtuales.