En Magangué hombre protagonizó riña y también era requerido por un juez

Una pelea en plena vía pública llevó a la Policía a identificar a Carlos Javier García Pérez, de 37 años. Al verificar sus antecedentes, los uniformados encontraron que era requerido por la justicia por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

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Lo que comenzó como la atención de una riña en una calle de Magangué terminó con la captura de un hombre que, según las autoridades, tenía una cuenta pendiente con la justicia.

Uniformados de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje, registro y control por el barrio San José, en la avenida Colombia con calle 16, cerca del Hospital La Divina Misericordia, cuando observaron a dos hombres protagonizando una riña en plena vía pública.

Los policías intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores y procedieron a identificar y registrar a los involucrados. A uno de ellos le fue hallada un arma traumática tipo pistola, marca Ekol Nig 211K, calibre 9 milímetros, acompañada de un proveedor y 15 cartuchos sin percutir. Según el reporte policial, el ciudadano manifestó no contar con permiso o documentación que acreditara su legalidad, por lo que el elemento fue incautado.

Pero la sorpresa llegó cuando los uniformados verificaron en el dispositivo PDA los antecedentes del segundo involucrado, identificado como Carlos Javier García Pérez, de 37 años. El sistema arrojó que presentaba una orden de captura vigente, razón por la cual fue trasladado hasta las instalaciones de la Estación de Policía de Magangué para ampliar la información con la Policía Judicial.

Posteriormente, la SIJIN confirmó que García Pérez era requerido mediante orden de captura número 3, del 26 de marzo de 2026, dentro del proceso 134306001118202000820, por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la orden fue expedida con el propósito de hacer efectiva una condena.

Así, una intervención policial que inicialmente buscaba controlar una riña terminó poniendo a disposición de la justicia a un hombre requerido judicialmente.

“Nuestros policías mantienen presencia permanente en los barrios y municipios del departamento. Estos controles nos permiten prevenir hechos que afecten la convivencia y, al mismo tiempo, ubicar a personas requeridas por las autoridades judiciales. Seguiremos trabajando para garantizar la seguridad de los bolivarenses”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El capturado quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento judicial correspondiente y hacer efectiva la orden que pesaba en su contra.