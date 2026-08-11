¿Busca trabajo? SENA abre 18.000 vacantes en Expo Empleo Joven: en dónde aplicar, requisitos y más

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una de las instituciones de educación pública superior con mayor reconocimiento en Colombia, pues tiene una amplia oferta de cursos, técnicos, tecnólogos y carreras a las que las personas pueden acceder.

Sin embargo, no es la única rama del SENA, pues la institución también ayuda a los colombianos en la búsqueda y obtención de un empleo, como el caso de las 18.000 vacantes que abrió y que estarán disponibles en la Expo Empleo Joven.

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Esta feria, según mencionaron, se realiza en el marco del Día Internacional de la Juventud.

¿En dónde se llevará a cabo la Expo Empleo Joven del SENA? Así puede aplicar

Pues bien, esta feria de empleo será a nivel nacional, por lo que usted deberá buscar en el siguiente link: https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx la ubicación del centro de atención más cercano a usted para asistir.

La exposición será el próximo miércoles, 12 de agosto, y será entre las 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a estas vacantes?

La realidad es que, como tal, solo hay un requisito: tener entre 18 y 28 años de edad. Además, cada una de las vacantes estarán disponibles para jóvenes entre esas edades que cuenten, o no, con experiencia laboral.

En esa línea, el SENA recomienda, aunque no es un requisito, que a la hora de asistir se recomienda “llevar varias hojas de vida actualizadas, ya que algunas empresas realizarán procesos de selección y entrevistas durante la jornada; por ello, es aconsejable asistir con vestimenta casual”.

¿Qué más se podrá hacer en la feria?

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El SENA explicó que, además de tener la oportunidad de acceder a esas vacantes, los asistentes al Expo Empleo Joven del SENA “podrán participar en talleres de orientación ocupacional sobre registro de la hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo, elaboración de currículos de alto impacto, preparación para entrevistas laborales, estrategias para una búsqueda efectiva de empleo mediante redes y herramientas digitales, así como asesoría en emprendimiento”.

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