Hong Kong decomisó 535 kilos de cannabis en su mayor incautación de droga llegada por mar

Las Aduanas de Hong Kong incautaron 535 kilos de cogollos de cannabis en una operación en la que fueron detenidas tres personas y que supone el mayor decomiso de droga transportada por vía marítima realizada hasta ahora por las autoridades de la excolonia británica.

El departamento informó este sábado en un comunicado que las plantas fueron encontradas el pasado 2 de septiembre durante una inspección aduanera realizada en las instalaciones de Kwai Chung a raíz de un análisis de riesgos e inteligencia.

La droga, valorada en 125 millones de dólares hongkoneses (unos 15,9 millones de dólares o 13,8 millones de euros), viajaba en un contenedor procedente de Tailandia cuyo contenido declarado era de cajas impermeabilizadas y estaba empaquetada en bolsas selladas al vacío ocultas en el interior de las cajas.

Hasta ahora han sido detenidos en relación con el caso tres hombres de entre 21 y 47 años, de los que dos son hongkoneses y uno, vietnamita, según el informe.

En Hong Kong, el tráfico de drogas peligrosas se sanciona con penas que llegan hasta cadena perpetua y una multa de 5 millones de dólares hongkoneses (unos 637.000 dólares o 555.000 euros).