¿Le pidieron su historia clínica? Famisanar y la SIC alertan por fraude en datos de pacientes

EPS Famisanar tendrá nuevos horarios en sus oficinas a partir del 20 de agosto

La EPS Famisanar ha lanzado una advertencia urgente a todos sus afiliados y a la opinión pública. Recientemente, se detectó que personas extrañas están contactando a los pacientes para pedirles datos personales y hasta su historia clínica.

Los estafadores llaman o escriben asegurando que quieren “apoyar la gestión” o ayudar con los trámites para la atención de enfermedades huérfanas. Sin embargo, la entidad fue enfática en decir que no ha dado permiso a ninguna fundación u organización para pedir esta información en su nombre.

Las enfermedades huérfanas son aquellas que afectan a un número muy pequeño de personas y que suelen ser graves o crónicas. En Colombia, existen oficialmente 2.273 enfermedades de este tipo, y Famisanar atiende actualmente a 3.840 usuarios con estos diagnósticos.

La EPS recordó que la atención de estos pacientes se hace exclusivamente a través de su red de hospitales y médicos autorizados. Además, cualquier duda debe resolverse únicamente por el correo oficial:

enfermedadeshuerfanas@famisanar.com.co.

Ante esta situación, se hace un llamado a no entregar papeles médicos a desconocidos. Todos estos intentos de engaño serán denunciados ante las autoridades competentes, como la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) y la Fiscalía, para que se investigue el uso indebido de datos personales.

“Se informa que todos los casos reportados serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes, mediante las respectivas denuncias, para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar” Confirma Famisanar.

La entidad pide que en dado caso de recibir una comunicación que le parezca sospechosa, puede reportarla de inmediato al correo de seguridad de la entidad: lineaeticafamisanar@kpmg.com