Atentado con explosivo contra estación de Policía en Íquira dejó dos uniformados lesionados

Neiva

Un atentado con explosivos se registró en las últimas horas contra la estación de Policía del municipio de Íquira, Huila. De manera preliminar, se informó que dos uniformados resultaron lesionados y varios más quedaron aturdidos por la onda explosiva. Además, un canino de la institución perdió la vida durante el ataque.

Según la Policía Nacional, el hecho ocurrió tras el lanzamiento, al parecer, de un artefacto explosivo tipo granada contra las instalaciones policiales. Los uniformados afectados fueron atendidos de inmediato y son valorados por personal médico, mientras las autoridades recopilan información para establecer las circunstancias del atentado.

Según el coronel Javier Duarte, de la policía Huila, afirmo que “la institución rechazó de manera contundente el atentado y reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad. Asimismo, indicó que en esta jurisdicción tiene injerencia el frente Ismael Ruiz y solicitó a la ciudadanía suministrar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos”.

Tras la emergencia, fueron desplegadas unidades especializadas de Policía Judicial, inteligencia y comandos con el fin de adelantar las investigaciones y las operaciones necesarias para esclarecer lo sucedido. El objetivo es identificar, ubicar y capturar a los responsables de esta acción violenta contra la Fuerza Pública.