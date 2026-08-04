Vallecaucanos siguen impulsando el medallero colombiano en Santo Domingo 2026

Valle volvió a ser uno de los principales protagonistas de la delegación colombiana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al aportar siete medallas en la más reciente jornada y contribuir a que el país se mantenga en el segundo lugar del medallero general.

Los vallecaucanos sumaron tres medallas de oro, una de plata y tres de bronce. La patinadora Kollin Castro fue una de las figuras del día al conquistar dos preseas doradas, mientras que el nadador Juan Manuel Morales se quedó con el oro en los 400 metros.

En la lucha olímpica también hubo presencia vallecaucana en el podio. Carlos Izquierdo obtuvo la medalla de plata en la categoría de los 97 kilogramos, mientras que Katherine Rentería (-62 kg) y Tatiana Hurtado (-57 kg) lograron preseas de bronce. El aporte del departamento también llegó desde el tiro deportivo, donde Sebastián Sánchez consiguió una medalla de bronce.

En el boxeo, la caleña Angie Carolina Solano avanzó a las semifinales de la categoría de los 75 kilogramos tras vencer por decisión unánime (5-0) a la representante de Trinidad y Tobago, Eyed George, y la Selección Colombia Femenina de Fútbol derrotó a Puerto Rico en la tercera jornada y aseguró su clasificación a las semifinales del torneo, con una nómina que cuenta con una importante base de jugadoras pertenecientes a equipos vallecaucanos.

Con estos resultados, Colombia continúa firme en la segunda posición del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 172 medallas, distribuidas en 58 oros, 66 platas y 48 bronces, cuando las justas entran en su recta final y se extenderán hasta el próximo 8 de agosto.