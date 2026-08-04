Caen dos presuntos jóvenes sicarios: integrarían peligrosa banda criminal del norte del Valle

Dos presuntos jóvenes sicarios, de 23 años, fueron enviados a la cárcel tras ser capturados durante allanamientos realizados en el municipio de La Unión, Valle del Cauca. Según la investigación, harían parte de la banda criminal “La Oficina del Norte del Valle”, señalada de estar detrás de varios hechos de violencia en esa región del departamento.

Los capturados fueron identificados como Estiben Sánchez y Andrés Gaviria, ambos de 23 años. En el procedimiento también fue detenido un tercer hombre, de 22 años, quien recuperó la libertad, aunque continúa vinculado a la investigación por el delito de homicidio.

De acuerdo con las autoridades, los tres serían presuntos sicarios al servicio de esa organización criminal, que estaría bajo el mando del cabecilla conocido con el alias de “El Seis”.

Durante el operativo fueron incautadas tres pistolas calibre 9 milímetros, tres proveedores, 45 cartuchos de diferentes calibres, tres vainillas, dos teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía.

Las investigaciones permitieron establecer la presunta participación de los capturados en el homicidio de Cristian Camilo Gelves Quintero, ocurrido el pasado 13 de julio en La Unión. Según el expediente, la víctima fue perseguida desde el barrio La Ciudadela hasta el parque principal del municipio, donde fue atacada a disparos y recibió cuatro impactos de bala. Aunque alcanzó a llegar por sus propios medios hasta la Estación de Policía, posteriormente falleció en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades también los investigan por su presunta participación en otros homicidios ocurridos en los municipios de La Unión y Toro, como parte de las acciones para esclarecer la violencia que afecta al norte del Valle del Cauca.