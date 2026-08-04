Secretaría Jurídica revisa decreto sobre el espectro mientras aumentan las críticas en el Congreso

SIC pide claridad al MinTIC en subasta del espectro radioeléctrico de 700 MHz y 1900 MHz. Foto: Getty Images( Thot )

TIC

En los últimos días el representante Mauricio Toro y la senadora Jennifer Pedraza cuestionaron que el Ministerio TIC insista en sacar adelante el decreto que modifica las competencias para fijar los topes de acumulación del espectro

El representante Mauricio Toro aseguró que existe un “afán” por aprobar el decreto antes del cambio de Gobierno y afirmó que la iniciativa favorecería a determinados operadores de telefonía.

“Faltando seis días, la ministra insiste en sacar a las patadas el decreto que quita facultades al presidente de la República y se las entrega al Ministerio respecto a los topes del espectro”, señaló.

Por su parte, la senadora Jennifer Pedraza afirmó que la ministra pretende sacar “por la puerta de atrás” una norma que, según ella, rechaza la mayoría de la industria de telecomunicaciones.

La congresista sostuvo que el decreto trasladaría al Ministerio TIC una facultad que actualmente corresponde al presidente de la República para definir los límites de espectro que pueden acumular los operadores, y aseguró que la medida carece de motivaciones técnicas y podría favorecer la concentración del mercado.

Los cuestionamientos de ambos congresistas apuntan a que el cambio sería inconstitucional, al modificar mediante decreto una competencia que consideran exclusiva del jefe de Estado.

Sobre este tema, Caracol Radio conoció que el borrador del decreto está siendo revisado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

Inicialmente, el documento fue devuelto al Ministerio TIC para corregir aspectos de forma y posteriormente fue radicado nuevamente en la Casa de Nariño para continuar su trámite a tan solo cuatro días de que llegue un nuevo gobierno.