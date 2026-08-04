¿La derecha redefine su futuro en Colombia? Francisco Santos y José Obdulio debaten nuevo escenario
Francisco Santos y José Obdulio Gaviria analizaron en 6AM de Caracol Radio el futuro del Centro Democrático, la relación con el gobierno de Abelardo de la Espriella y los retos de la derecha en Colombia.
¿La derecha redefine su futuro en Colombia? Francisco Santos y José Obdulio debaten nuevo escenario
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En 6AM W de Caracol Radio, el exvicepresidente Francisco Santos y el exsenador José Obdulio Gaviria, dos de las figuras más cercanas al expresidente Álvaro Uribe, expusieron visiones distintas sobre el futuro del Centro Democrático y el papel que deberá asumir frente al nuevo Gobierno.
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...