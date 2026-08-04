Nuevo escenario será inaugurado en Bogotá: hará parte del Distrito Cultural Vive Claro

El Vive Claro Music Hall será el nuevo escenario de entretenimiento que estará ubicado en ese mismo Distrito Cultural, en el occidente de Bogotá.

Este nuevo escenario tendrá una capacidad de 6.000 asistentes simultáneos. Dependiendo del formato y la rotación de públicos, podrá recibir hasta 15.000 asistentes a lo largo de una jornada de conciertos, espectáculos familiares, experiencias culturales, encuentros corporativos y eventos de gran circulación.

Vive Claro Music Hall dispondrá de graderías, una platea configurable que podrá operar de pie o con silletería y acceso a zonas verdes que permitirán crear experiencias integradas en ambientes interiores y exteriores, de acuerdo con las necesidades de cada evento y lo que busquen sus promotores.

El nuevo recinto responde a la necesidad del mercado colombiano de contar con un espacio de talla internacional para proyectos que superan la capacidad de los teatros tradicionales, pero que no requieren todavía un estadio o una arena degran formato.

Su flexibilidad permitirá desarrollar propuestas de diferentes escalas, acompañando el crecimiento de artistas, producciones, marcas y audiencias.

“Los grandes artistas y proyectos necesitan escenarios que acompañen su crecimiento, y las audiencias merecen espacios diseñados para vivir experiencias memorables. Vive Claro Music Hall llega para cerrar una brecha en el mercado y continuar posicionando a Bogotá como uno de los principales destinos de entretenimiento de América Latina”, afirmó Luz Angela Castro CEO de Ocesa Colombia.

La operación de Vive Claro Music Hall contribuirá a atraer nuevas producciones y eventos, fortalecerá la competitividad de la ciudad y se estima generará un impacto en sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios.

Aunque todavía no hay fecha exacta de apertura, se proyecta sea en los próximos meses de este año para recibir más eventos, desarrollar nuevas audiencias y generar un mayor impacto económico, cultural y social.