Investigan panfleto en el que el grupo Mago amenaza a funcionarios de la cárcel de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Alejandro Durán, líder sindical de los trabajadores del INPEC en el Tolima, aseguró que se conoció un panfleto en el que un grupo autodenominado Mago amenaza a Mónica Pórtela, directora de la cárcel de Ibagué, además a la teniente, Adriana Santos, la teniente, Lina Ortegón y la cabo, Leidy Acosta.

“Estamos amenazados por una serie de circunstancias que mencionan en este panfleto, las directivas del establecimiento pondrán la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, quienes determinarán la veracidad del panfleto”, dijo Alejandro Durán, líder sindical de la cárcel de Picaleña.

Además, hizo un llamado a las autoridades para que se priorice la investigación por las amenazas que comprometen a más de 600 trabajadores del Instituto Penitenciario y Carcelario que hacen parte del equipo del Coiba de Picaleña.

“El INPEC realizará las investigaciones de las denuncias que se mencionan en el panfleto, se deberá verificar si esto es cierto o falso, luego se tomarán las medidas de acuerdo la investigación”, dijo Alejandro Durán.

Finalmente, aseguró que la aparición de este panfleto afecta la seguridad de los trabajadores del establecimiento carcelario de Ibagué “Lo que pide el instituto es que se tenga una autoprotección, por eso la seguridad depende de notros mismos, entonces hacemos un llamado porque la parte más vulnerable es la salida e ingreso del establecimiento carcelario”.

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre la autenticidad de este panfleto que circuló en la cárcel de Ibagué en el que se denuncia una serie de hechos de aparente corrupción y se amenaza al personal del INPEC.