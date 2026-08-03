Dos motociclistas son las nuevas víctimas fatales de accidentes de tránsito en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, se refirió al deceso de dos motociclistas en hechos aislados en los barrios Belencito y Jordán. Los dos siniestros viales se registraron el fin de semana.

En el primer caso que sucedió en el barrio Belencito, murió un joven de 21 años identificado como Johan Sebastián Reinoso, el siniestro vial que ocurrió en la madrugada del domingo se vieron involucradas las motocicletas de placas QOL-61B y RAZ-89H.

“Como consecuencia del impacto perdió la vida el conductor de 21 años que se movilizaba en la motocicleta de placas QOL-61B quien, según la información preliminar, transitaba en contravía al momento del siniestro”, dijo Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué.

En el mismo hecho resultaron lesionadas dos personas más, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. Al conductor se le practicó la prueba de embriaguez, cuyo resultado fue positivo en grado 3.

Por otra parte, en la madrugada del domingo en la carrera Quinta con calle 64 se registró un accidente de tránsito en el que perdió la vida un joven de 21 años que se movilizaba en una motocicleta de placa GBR 36H.

“Aunque la víctima fatal alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial murió producto de las heridas. La hipótesis del caso es que el conductor de la moto habría perdido el control del vehículo”, dijo el secretario de Movilidad.

Finalmente, sostuvo que “Lamentamos la pérdida de una vida en un siniestro donde, de acuerdo con el reporte, confluyen dos de las conductas más peligrosas en las vías: transitar en contravía y conducir bajo los efectos del alcohol. Nuestro llamado es a respetar las normas de tránsito y a entender que cada decisión al volante salva vidas”.