Tres policías continúan en UCI tras atentado en Cúcuta

Atentado contra la Policía de Norte de Santander en Cúcuta. / Foto: Caracol Radio.

Cúcuta.

La evolución médica de las personas heridas en el atentado contra el comando de la Policía de Norte de Santander deja un balance favorable. De los 14 lesionados que dejó el ataque terrorista, tres uniformados permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que los demás ya fueron dados de alta.

Las autoridades confirmaron que de los 11 policías heridos, ocho evolucionaron satisfactoriamente y pudieron regresar a sus hogares tras recibir atención médica. Sin embargo, tres continúan bajo observación especializada en una Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de sus lesiones.

En cuanto a los tres civiles que resultaron afectados por la explosión y que permanecían hospitalizados en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, se conoció que también fueron dados de alta tras presentar una evolución favorable.

El atentado, ocurrido contra el comando de la Policía de Norte de Santander, dejó un total de 14 personas heridas, entre ellas 11 uniformados y tres civiles, además de daños materiales en las instalaciones policiales y viviendas cercanas.

Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque, por quienes se ofrece una recompensa de hasta 350 millones de pesos, aportados por el Ministerio de Defensa, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta.