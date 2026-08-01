Elevan a $300 millones la recompensa por atentado contra la Policía de Norte de Santander

La recompensa por información que permita ubicar y capturar a los responsables del atentado contra el comando de la Policía de Norte de Santander fue elevada a 300 millones de pesos durante el consejo extraordinario de seguridad que se adelanta este sábado 1 de agosto en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

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El monto corresponde a los 200 millones de pesos ofrecidos por el Ministerio de Defensa y los 100 millones anunciados por la Gobernación de Norte de Santander, con el propósito de obtener información que permita esclarecer el ataque y llevar ante la justicia a sus responsables.

La reunión es liderada por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel López, y cuenta con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, quienes analizan la situación de orden público y definen las medidas que serán implementadas para reforzar la seguridad en la región tras el atentado.

De acuerdo con el balance más reciente entregado por las autoridades, el ataque dejó 14 personas heridas: 11 uniformados de la Policía Nacional, de los cuales tres presentan lesiones de gravedad, y tres civiles que también resultaron afectados por la explosión.

Durante el consejo extraordinario de seguridad se evalúan nuevas acciones para fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública, avanzar en las investigaciones y acelerar la captura de los responsables del atentado, atribuido por las autoridades al ELN.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya a esclarecer los hechos, recordando que quienes colaboren con la investigación contarán con absoluta reserva y podrán acceder a la recompensa de hasta 300 millones de pesos.