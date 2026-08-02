Uso de drones deja 39 víctimas en el Catatumbo durante 2026

Norte de Santander.

Un total de 17 ataques con drones explosivos han sido documentados entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2026 en el Catatumbo, dejando 39 víctimas, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública.

Así lo revela el más reciente informe presentado por Corporeddeh (Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos).

El estudio registra hechos ocurridos en Tibú, El Tarra, Sardinata, Convención y Teorama, con un balance de 32 personas heridas, de las cuales 13 son civiles y 19 integrantes de la Fuerza Pública, así como siete fallecidos, correspondientes a dos civiles y cinco uniformados.

En diálogo con Caracol Radio, el director de Corporeddeh, Enrique Pertuz, aseguró que las cifras reflejan la consolidación de una nueva modalidad de confrontación en la región.

“En estos primeros siete meses ya se han registrado 39 afectaciones de víctimas en 17 ataques que se han registrado en cinco municipios. Son hechos que de verdad llaman la atención en ese conflicto que se viene dando”, señaló.

El informe también evidencia que los ataques han generado daños en viviendas, instituciones educativas, iglesias, vehículos, cultivos, animales e infraestructura militar, además de provocar confinamientos y desplazamientos preventivos de comunidades rurales.

Para Pertuz, la principal preocupación es que la población civil continúa siendo la más afectada.

“El uso de estos drones no distingue entre quién está armado y quién está desarmado. Viene afectando más que todo al sector de la población civil, violando de forma flagrante lo que tiene que ver con el Derecho Internacional Humanitario”, afirmó.

Aunque el documento únicamente consolida las víctimas civiles y de la Fuerza Pública, el director de la organización explicó que también existen afectaciones entre los grupos armados ilegales, aunque no es posible establecer una cifra oficial.

“Según los registros de campo que nosotros hemos recogido, se habla de una cifra importante también de muertos y heridos de las disidencias de las Farc y del ELN, que se mueven entre 15 y 30 personas fallecidas en estos ataques con drones entre estas dos organizaciones”, indicó.

Finalmente, Enrique Pertuz advirtió que el panorama para el Catatumbo podría agravarse en los próximos meses debido a la evolución del conflicto armado y al uso cada vez más frecuente de esta tecnología.

“Todos los indicadores nos señalan que la situación se va a complicar mucho más después del 7 de agosto. El uso de los drones se va a desarrollar con mucha más intensidad por los resultados que genera en esta guerra”, concluyó.