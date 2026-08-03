Habitantes de Parques de Bolívar denuncian racionamientos de luz de hasta 16 horas

Una preocupante situación atraviesan los habitantes de la tercera etapa del conjunto Parques de Bolívar y sectores aledaños, cerca de Bicentenario, en el sur de Cartagena, debido a los prolongados y continuos cortes en el servicio de energía eléctrica por parte de la empresa Afinia.

Según la comunidad, en la última semana se han registrado hasta cuatro apagones de gran magnitud que los dejan sin luz tanto de día como de noche.

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Mau Calderón, vocera de los vecinos del sector, manifestó que los razonamientos se extienden habitualmente de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y retornan durante la noche, desde las 10:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. Esta interrupción casi permanente no solo ha provocado la pérdida de electrodomésticos como neveras, aires acondicionados y lavadoras, sino que también dificulta el descanso de niños y adultos mayores, obligando a varias familias a desplazarse a casas de allegados en otros barrios para suplir sus necesidades básicas.

A la crisis del servicio se suma el incremento de la inseguridad en las zonas perimetrales. Los residentes denunciaron que la falta de alumbrado público deja los entornos a oscuras, exponiendo a trabajadores y estudiantes a atracos y agresiones con arma blanca en horas de la madrugada.

Frente a esta problemática, la comunidad exige explicaciones claras a la empresa prestadora sobre los criterios de estos racionamientos y respuestas concretas sobre la reparación de los enseres averiados.

Por su parte, voceros de la empresa Afinia informaron que las suspensiones registradas en el sector obedecen a racionamientos programados en el circuito, ejecutados con el fin de adelantar labores de mantenimiento preventivo y optimizar la infraestructura eléctrica de la zona.