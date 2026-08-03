Cartagena cerró julio con 400 capturas y una reducción del 22 por ciento en los homicidios

La Policía Nacional en Cartagena, fortaleció las acciones operativas del plan “Bastión”, con el objetivo de contrarrestar el accionar delictivo de los actores criminales dedicados especialmente al hurto y el homicidio en la ciudad.

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Es así como, en los 31 días de Julio, se capturaron 400 personas en total, de las que se destacan 61 por el delito de hurto, 6 por homicidio, 36 por lesiones personales y 67 por porte ilegal de armas de fuego, resultado de los constantes operativos desarrollados por la Policía, enfocados a capturar a los responsables de los hurtos ocurridos en la zona centro y norte de la ciudad y a diferentes integrantes de estructuras criminales dedicados al homicidio.

Con estos resultados, se logró, en comparación con el mismo mes del 2025, una reducción en las cifras de homicidio de un -22%, equivalente a 7 casos menos; en este mismo sentido, en lo corrido del 2026, se registró a fecha 31 de julio, una reducción de este delito, del menos -18%, equivalente a menos 37 casos menos.

Es de resaltar, que ante los constantes hechos de hurto, en especial en zonas turísticas de la ciudad, y con el despliegue de personas de SIJIN y de inteligencia, se logró contener este accionar criminal, con la captura de 61 actores criminales que hurtaban, celulares y cadenas de oro.

La Policía Nacional, continuará capturando a estos actores criminales, llevándolos ante la justicia para que respondan por sus delitos.