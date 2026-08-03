Gestores culturales en Cartagena rechazan propuesta de privatizar las Fiestas de Noviembre

La plenaria del Concejo Distrital de Cartagena se declaró en sesión informal este lunes 3 de agosto para escuchar a los gestores y actores culturales de la ciudad, quienes manifestaron sus reparos frente a las propuestas que buscan privatizar las Fiestas de Noviembre. Durante la jornada, los voceros expusieron observaciones puntuales a la iniciativa radicada a finales de julio, solicitando garantías para salvaguardar el valor identitario de las celebraciones.

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Gina Rous, representante del Comité de Revitalización de las Fiestas, instó a convocar de manera urgente una mesa técnica con la participación de todas las entidades competentes para corregir los vacíos conceptuales y jurídicos del proyecto, señalando que estas inconsistencias representan una amenaza directa para la declaratoria de las festividades como patrimonio cultural. En esa misma línea, la gestora Maritza Zúñiga sostuvo que la privatización excluye a quienes históricamente han alimentado las manifestaciones populares, mientras que el líder Luis Salazar personalizó la discusión al enfatizar que el acceso a la cultura es un derecho constitucional que el Estado debe proteger frente a intereses particulares.

Tras escuchar las intervenciones de la ciudadanía, miembros de la corporación respaldaron la realización de los espacios de concertación. El concejal Carlos Barrios planteó que las mesas técnicas deben desarrollarse a la brevedad para incorporar los ajustes antes del próximo debate de la iniciativa, mientras que el cabildante Armando Córdoba resaltó la necesidad de conciliar todas las posturas en favor del fortalecimiento del evento más importante de la agenda festiva distrital.