Mompox 15K, la carrera nocturna más importante de Colombia: gobernador de Bolívar

Santa Cruz de Mompox ya está lista para volver a convertirse en el escenario donde el deporte, la historia y el turismo se encuentran.

El próximo 16 de agosto, las emblemáticas calles del Distrito Patrimonio de la Humanidad recibirán una nueva edición de la Mompox 15K, el principal evento recreativo, deportivo, turístico y cultural de Bolívar, que este año reunirá a más de 2.500 corredores provenientes de diferentes regiones de Colombia y del exterior.

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Con recorridos de 15 y 7,5 kilómetros, la carrera conserva el sello que la ha convertido en una experiencia única en el país: se disputa completamente de noche. El circuito inicia en el Parque del Jazz y recorre iglesias, plazas y calles coloniales de Santa Cruz de Mompox, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofreciendo a los participantes un recorrido que combina patrimonio, deporte y una atmósfera inigualable.

Pero la Mompox 15K trasciende lo deportivo. Con la llegada de la noche, la ciudad entera se convierte en protagonista. Familias completas salen a las puertas y balcones de sus casas para animar a los atletas, mientras hoteles, restaurantes, bares y comercios extienden su actividad para recibir a miles de visitantes, generando un ambiente de celebración que impulsa la economía y fortalece el turismo del municipio.

Durante el lanzamiento oficial, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció que la carrera tendrá continuidad y trabajará para convertirse en una política pública del departamento.

“De todos los eventos que realizamos en Mompox, uno de los más valiosos para la ciudadanía es la 15K. Los momposinos se apropiaron de este evento y por eso vamos a convertirlo en una política pública por todo lo que representa. Promueve hábitos saludables, la conservación del medio ambiente, fortalece el turismo, impulsa la economía y se ha convertido en un gran evento deportivo que la gente quiere. Cada año debe realizarse en este municipio, que es una joya del turismo en Bolívar”, aseguró el mandatario.

La programación comenzará el 15 de agosto, desde las 8:00 de la mañana, con la apertura de la EXPO 15K Mompox, espacio donde se realizará la entrega de kits y que reunirá una amplia muestra gastronómica, artesanal y cultural, disponible hasta el día de la competencia.

La organización del certamen también representa una importante fuente de empleo para la región. Más de 250 personas, en su mayoría habitantes de Mompox, integran el equipo logístico y operativo, contribuyendo al desarrollo de una iniciativa que beneficia directamente a cientos de familias.

Un evento que transforma el territorio

Desde su primera edición, en 2024, la Mompox 15K se consolidó como uno de los eventos de turismo deportivo más importantes de Bolívar. En aquella oportunidad participaron más de 2.000 corredores provenientes de Colombia, Argentina, Ecuador, España y Kenia, generando un impacto económico superior a 3.062 millones de pesos.

El evento alcanzó además 100 % de ocupación hotelera, produjo más de 2.200 millones de pesos en ventas para hoteles, restaurantes, bares y comercios, y generó 315 empleos directos, beneficios que también se extendieron a municipios vecinos como Talaigua Nuevo, Cicuco, San Fernando y Margarita.

El alcalde de Mompox, Juan Nicolás Sinning, destacó el crecimiento que ha tenido la carrera y el respaldo que ha recibido por parte de la comunidad.

“Es un evento muy significativo. Recuerdo que en 2024 teníamos algunos temores, pero Mompox demostró que, más allá de ser un destino turístico religioso y cultural, está preparado para grandes cosas. Cuando terminó aquella edición, la gente no paraba de agradecerle a la Gobernación y a la Alcaldía. Este año sabemos que será un éxito y estamos listos, con los brazos abiertos, para recibir a todos los visitantes”, afirmó.

La Mompox 15K continúa consolidándose como una vitrina internacional para Bolívar, posicionando al departamento como un referente del turismo deportivo en Colombia. Más que una carrera, se ha convertido en un motor de desarrollo que promueve estilos de vida saludables, fortalece la economía local y proyecta al mundo la riqueza histórica, cultural y patrimonial de uno de los destinos más emblemáticos del país.