Cárcel a hombre señalado de abusar sexualmente a su hija menor de edad en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con funciones de control de garantías a un hombre de 43 años que estaría comprometido en el abuso sexual del que fue víctima su propia hija, menor de edad.

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Los hechos investigados se registraron durante el 2025, en el barrio Lo Amador del municipio de Cartagena (Bolívar). Las agresiones iniciaron cuando la víctima tenía 9 años y se prolongaron hasta mayo de 2026.

La investigación evidencia que el presunto agresor aprovechó los momentos a solas con la víctima para someterla a tocamientos de índole sexual y accederla carnalmente. Por esto, uniformados de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial capturaron al investigado el pasado 28 de julio en la capital bolivarense.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó al procesado el delito de acceso carnal violento agravado, cargo que no fue aceptado.

El supuesto agresor cumplirá medida de aseguramiento en centro carcelario.