Cartagena mejora su movilidad tras la intervención de ocho puntos críticos por la Alcaldía

La movilidad en Cartagena no solo se transforma con grandes proyectos como los intercambiadores de La Carolina y Ternera o el programa Vías para la Felicidad. Paralelamente, la Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, viene ejecutando una serie de intervenciones puntuales que ya están resolviendo problemas históricos de circulación en corredores estratégicos de la ciudad.

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Se trata de soluciones técnicas desarrolladas por la Secretaría de Infraestructura, en articulación con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), que buscan optimizar giros, habilitar nuevos carriles, reorganizar los flujos vehiculares y mejorar la seguridad vial, generando beneficios inmediatos para miles de conductores.

1. La más reciente: un nuevo carril para descongestionar Puerto Duro

Esta intervención se ejecuta sobre la avenida Luis Carlos López, en el sector de Puerto Duro, donde avanza la construcción de un tercer carril de incorporación hacia el puente Chambacú, que permitirá canalizar el flujo de vehículos con destino a El Cabrero, Marbella, o al centro comercial Mallplaza, reduciendo tiempos de espera, eliminando puntos de conflicto y aumentando la capacidad operacional de la vía. La obra hace parte de una intervención integral que también incluye la nueva bahía de parqueo para las chivas turísticas, el mejoramiento del entorno de la India Catalina y un nuevo mirador con cerramiento para proteger el ecosistema de manglar.

Soluciones que ya mejoran la movilidad

Además del nuevo carril de Puerto Duro, la Alcaldía de Cartagena ha ejecutado otras 7 intervenciones que hoy hacen más eficiente la circulación en diferentes sectores de Cartagena:

2. Descenso del puente Román. Se optimizó el giro desde la calle del Arsenal hacia la Calle Larga, facilitando la movilidad entre Getsemaní y el Centro Histórico.

3. Avenida Santander - Calle 33. Frente al boquetillo de la calle 33, en el Centro Histórico, se construyó recientemente un nuevo carril de incorporación hacia Bocagrande mediante la adecuación del separador central. Esta obra permite que los vehículos ingresen de manera más segura a la Santander sin afectar el flujo vehicular.

4. Pie de la Popa - San Felipe. Se realizó el cierre del separador vial frente al centro comercial San Felipe para reorganizar los movimientos vehiculares sobre la Calle 30.

5. Pie de la Popa - Ford. También fue cerrado el separador ubicado frente al concesionario Ford, reduciendo maniobras riesgosas y mejorando la circulación en este importante corredor.

6. Glorieta de la Media Luna. La nueva glorieta construida en Getsemaní reorganizó completamente uno de los principales accesos al Centro Histórico, agilizando el tránsito en el sector.

7. Avenida Santander con carrera 47. Fue reducido el separador central para habilitar un carril adicional que facilita los giros hacia Torices y Marbella, evitando que los vehículos obstruyan el tránsito con destino al Centro y Bocagrande.

8. Puente Heredia Nuevo. Se realizó el reemplazo de ocho juntas de dilatación, una intervención que elimina los desniveles y golpes que durante meses afectaron el tránsito de miles de vehículos y mejora las condiciones de circulación sobre esta importante estructura.