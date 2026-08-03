Comerciantes realizarán hoy un plantón en la vía Bucaramanga-Bogotá por pérdidas económicas

Más de 20 días completa la emergencia que se presentó sobre la vía Bucaramanga - Bogotá, luego de que la creciente del río Chicamocha ocasionara la pérdida parcial de la banca, por lo que no está permitido el tránsito de vehículos de carga pesada por este corredor.

Desde hace varias semanas, habitantes y comerciantes manifestaron que sus ventas en tiendas, restaurantes, hoteles y estaciones de gasolina cayó en un 90%.

Debido a esta situación, anunciaron un platón hoy, lunes 03 de agosto, en este sector, desde las 8 de la mañana. Aseguran que Invias no ha entregado una solución defintiva por lo que ven necesario protestar y exigir una respuesta clara.

Luis Romario Beltrán, comerciante del sector, aseguró que la mayoría de los negocios están trabajando a pérdida. Explicó que, desde la restricción del paso de vehículos de carga pesada, el flujo de tractomulas prácticamente desapareció.

“Vamos a hacer un plantón en el Sector del Buey, llegado al caso que Invias no responda. Da la sensación de que lo único que les interesa es bajar las talanqueras (...) Ya tuvimos una reunión y lo que nos dicen es que puede tomar más de 10 meses para que se soluciones las cosas”.

Hay que recordar que hace una semana, delegados del Instituto Nacional de Vías, Invías informaron a la comunidad que no será fácil la recuperación total del tramo de la calzada averiado a la altura del kilómetro 53, metros adelante del puente de Pescadero. Y estimaron un plazo aproximado de 10 meses.

“La comunidad no va a esperar 10 meses para que construyan el muro y que de esta manera haya paso normal para las tractomulas”, explicó el Ramiro Anaya, delegado de un grupo de personas que impidieron el cobro del peaje de los Curos", explicó Ramiro Anaya, delegado de un grupo de personas que impidieron el cobro del peaje de los Curos.

Romario Beltrán señaló que los comerciantes exigen la instalación inmediata de un puente militar o que se restablezca el paso de vehículos de carga pesada.

Además, aseguró que en los últimos días no han visto maquinaria ni trabajadores adelantando obras en la zona, lo que aumenta la incertidumbre entre quienes dependen de este corredor vial.