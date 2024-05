Darién: ¿Es posible 'cerrar’ la selva para manejar la migración?, esto dicen los analistas

Paso de migrantes por la selva del Darién. En los círculos el presidente colombiano Gustavo Petro (i), un soldado fronterizo panameño (c) y el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino (d). (Foto: Getty / Caracol Radio)

Antes de obtener su triunfo electoral, el ahora presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, presentó entre sus propuestas la idea de cerrar la selva del Darién con el objetivo de controlar la crisis migratoria marcada por el aumento desbordado del cruce de migrantes desde Colombia hacia Estados Unidos por su territorio.

En Caracol Radio revisamos qué tan viable es esta propuesta, si sería funcional para manejar la crisis migratoria y si recibiría el respaldo regional de naciones clave como Colombia.

Por ello conversamos con Mauricio Jaramillo Jassir, profesor principal en la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con maestría en Seguridad Internacional y Mario Urueña, Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho, magíster en Geopolítica y Politólogo y experto en temas de seguridad y conflictos.

Cierre de la selva, ¿un muro como México - Estados Unidos?

El centro de la propuesta ha sido cerrar la selva del Darién, Mauricio Jaramillo indicó que el cierre sería imposible por la topografía. “Es inviable. No hay consenso internacional para hacer una cosa de esas. Es una estrategia absolutamente demagoga que obviamente exacerbaría las condiciones que ya de por sí son difíciles para los inmigrantes”, explicó.

Sobre el aspecto topográfico profundizó Urueña dado que, por ejemplo, no se podría realizar un muro como el que existe entre Estados Unidos y México porque las condiciones son distintas e incluso se puede llegar a Panamá sin pasar por la selva.

Migrantes de Somalia y Nepal utilizan una barca improvisada para cruzar por la selva del Darién. (Foto: Jan Sochor/Latincontent/Getty Images) / Jan Sochor Ampliar

“No puede ser factible un muro, además que “a Panamá se pueden entrar por diferentes formas, digamos no solo terrestres, sino también marítimas, lo cual haría que incluso el cierre sobre todo con una obra de infraestructura sea realmente muy difícil de implementar, muy costoso y no sea realmente efectivo”, destacó Urueña.

Deportación de migrantes

Mario Urueña señaló que como el cierre del Darién es muy difícil, el gobierno panameño “seguramente va a fortalecer con controles fronterizos y ampliar la presencia de guardia en esas zonas para buscar esa repatriación y evitar el paso”.

“La verdad es que en una región tan boscosa, tan difícil, con tantos accesos, con tan pocas vías de paso y siendo una frontera muy porosa, yo creo que es bastante complicado y bastante poco efectivo incluso sumando la guardia (...) Hay muchas zonas de acceso por mar entonces estos flujos migratorios pasarían por otro lado”, agregó Urueña.

Por su parte, Jaramillo indicó que la idea de regresar gente bajo el cierre fronterizo lo que hace es disparar la migración irregular y todos los delitos ligados a las migraciones por lo que no existiría ningún tipo de efectividad en esta idea.

Paso de migrantes por la selva del Darién. (Foto: Jan Sochor/Getty Images) / Jan Sochor Ampliar

“Obviamente eso es una cosa que la gente le suena que le van a solucionar el problema de un momento a otro (más que la migración no es un problema y no tendría porqué plantearse en términos de solución) pero no. Además, las repatriaciones obligadas, las expulsiones, están prohibidas por el derecho internacional”, concluyó Jaramillo.

Colaboración de Colombia

El entrante presidente Mulino ha resaltado que la situación del Darién merece atención regional, particularmente de Colombia y Estados Unidos al estimar que “Colombia es la puerta de entrada y Panamá la puerta de salida hacia los Estados Unidos” por lo que al menos buscará cooperación desde ambas naciones en su propósito de ‘cerrar la selva del Darién’ y frenar el flujo migratorio.

Jaramillo dijo que no ve posible que haya países o gobiernos a favor de cerrar el Darién salvo Estados Unidos si Donald Trump llega a ganar las elecciones presidenciales “pero la verdad, no creo que haya consenso. Lo más duro que podría ver es que se endurezcan los controles migratorios”.

“Un cierre fuerte lo veo difícil que tenga eco porque va en contravía con todo lo que las organizaciones en materia de derechos humanos, sean Naciones Unidas u otras ONGS, han planteado. Va en contra, insisto, de la movilidad humana, que es un derecho reconociendo una declaración universal que va en contra incluso de las de convenciones internacionales de las que los estados son firmantes”, resaltó Jaramillo.

Paso de migrantes por la selva del Darién. (Foto: Jan Sochor/Getty Images) / Jan Sochor Ampliar

A su vez, Urueña tampoco consideró que exista un respaldo de Colombia “porque este gobierno no tendría esa visión punitivista de la migración como para decir que van a capturar o van a retener. No creo que haya demasiada cooperación incluso con otros gobiernos más de derecha en Colombia”.

“El problema no es tanto que haya o no una voluntad de cooperación, sino que realmente es muy difícil por su geografía, por la escasa presencia de la fuerza pública en ese lugar y por la presencia de grupos armados organizados que se favorecen (...) gente que ha encontrado en este uso de los migrantes su fuente de riqueza, creo que es algo bastante difícil de implementar incluso si hubiera voluntad de cooperación”, concluyó Urueña.